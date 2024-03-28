Добрынина (Шадрина) Мария Артемиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
12.04.1898
Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху т д Прокопий Егоров Кузнецов, Алексей Егоров Авриков По невесте т д Михаил Луппов Шадрин, д. Огрызкова Иван Петров Брызгалов
Смерть
Неизвестно