Добрынина (Шадрина) Мария Артемиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина (Шадрина) Мария Артемиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Шадрин Артемий Ефимович

Мать: Шадрина (Усова) Татьяна (Таисия) Семеновна (Стефановна)

Бракосочетание
12.04.1898

Муж: Добрынин Михаил Иванович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху т д Прокопий Егоров Кузнецов, Алексей Егоров Авриков По невесте т д Михаил Луппов Шадрин, д. Огрызкова Иван Петров Брызгалов
Смерть
Неизвестно

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