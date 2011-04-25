Аверина ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1985
Отец: Аверин СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.2011
Дочь: Симакова КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.04.2013
Дочь: Симакова ВЕРОНИКА АЛЕКСЕЕВНА
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно