Аверина ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверина ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1985

Отец: Аверин СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.04.2011

Дочь: Симакова КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.04.2013

Дочь: Симакова ВЕРОНИКА АЛЕКСЕЕВНА

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симаков АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

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