Рудаков Олимпий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудаков Олимпий Иванович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.03.1913

Дата смерти

02.06.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.06.1974
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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