Рудаков Олимпий Иванович
Место рождения
Дата рождения30.03.1913
Дата смерти02.06.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
02.06.1974
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния