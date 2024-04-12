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Лунев/Дыдаев Минай Иевлев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Лунев/дыдаев Иев Григорьев

Мать: Лунев/дыдаев Анна Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.1740

Сын: Лунев/дыдаев Анисим Минин

Мать ребёнка: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ЦИАМ 203-746-1947
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
№3, 26 марта, вотчины его преосвященства деревни Тимшиной крестьянин Минай Иевлиев 43 лет. | ф.203, оп.745, д.600 (1743) | 1743 Метрическая книга Коломенской епархии Егорьев. У. Сергиевской церкви
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