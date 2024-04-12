Лунев/Дыдаев Минай Иевлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Рождение ребёнка
15.02.1740
Сын: Лунев/дыдаев Анисим Минин
Мать ребёнка: ?
ЦИАМ 203-746-1947
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
№3, 26 марта, вотчины его преосвященства деревни Тимшиной крестьянин Минай Иевлиев 43 лет. | ф.203, оп.745, д.600 (1743) | 1743 Метрическая книга Коломенской епархии Егорьев. У. Сергиевской церкви