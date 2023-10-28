Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

До 1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Евдокия Давыдова

Отец ребёнка: Давид Спиридонов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Симеон Давыдов

Отец ребёнка: Давид Спиридонов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Стефан Давыдов

Отец ребёнка: Давид Спиридонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давид Спиридонов

Смерть
До 1860
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