Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиДо 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Евдокия Давыдова
Отец ребёнка: Давид Спиридонов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Симеон Давыдов
Отец ребёнка: Давид Спиридонов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Стефан Давыдов
Отец ребёнка: Давид Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давид Спиридонов
Смерть
До 1860