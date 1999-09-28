Маковская (Смирнова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковская (Смирнова) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1920

Дата смерти

28.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1942

Дочь: Соловьёва Галина Александровна

Отец ребёнка: Маковский Александр Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.04.1949

Дочь: Маковская Наталья Александровна

Отец ребёнка: Маковский Александр Иванович

Смерть
28.09.1999
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