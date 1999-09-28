Маковская (Смирнова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1920
Дата смерти28.09.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.1942
Дочь: Соловьёва Галина Александровна
Отец ребёнка: Маковский Александр Иванович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.04.1949
Дочь: Маковская Наталья Александровна
Отец ребёнка: Маковский Александр Иванович
Смерть
28.09.1999