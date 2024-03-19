Дедух Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедух Яков

Место рождения

Западная Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1891 г.р.

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедух Матрёна

Рождение ребёнка
17.09.1927

Дочь: Голец (Дедух) Любовь

Мать ребёнка: Дедух Матрёна

Смерть
1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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