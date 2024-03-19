Дедух Яков
Место рожденияЗападная Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедух Матрёна
Рождение ребёнка
17.09.1927
Дочь: Голец (Дедух) Любовь
Мать ребёнка: Дедух Матрёна
Смерть
1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно