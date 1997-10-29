Идрисов Насых Гаязович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1939
Дата смерти29.10.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1939
Рождение ребёнка
14.03.1966
Дочь: Идрисова Рамиля Насиховна
Мать ребёнка: Ялалдинова Шамшура Минсафиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Идрисов Ильгизар Насихович
Мать ребёнка: Ялалдинова Шамшура Минсафиновна
Смерть
29.10.1997
Буинск, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия