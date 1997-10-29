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Идрисов Насых Гаязович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1939

Дата смерти

29.10.1997

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1939

Отец: Идрисов Гаяз Халиуллович

Мать: Идрисова Минирешида Садыковна

Рождение ребёнка
14.03.1966

Дочь: Идрисова Рамиля Насиховна

Мать ребёнка: Ялалдинова Шамшура Минсафиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идрисов Ильгизар Насихович

Мать ребёнка: Ялалдинова Шамшура Минсафиновна

Смерть
29.10.1997
Буинск, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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