Дуброва (Фомченкова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуброва (Фомченкова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1961

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1939 г.р.

Муж

1961 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1961

Отец: Фомченков Николай Иванович

Мать: Фомченкова (Голикова) Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубров Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
07.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Ухта, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
13.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Ухта, Ухта, Республика Коми
Развод
?.12.1998

Муж: не указан

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