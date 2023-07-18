Дуброва (Фомченкова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.01.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Развод
?.12.1998
Муж: не указан