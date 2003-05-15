Петина Евдокия Ивановна
Место рожденияАчикулак
Дата рождения15.03.1928
Дата смерти15.05.2003
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1928
Отец: Щербинин Иван
Мать: Щербинина Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зеленский Виктор
Рождение ребёнка
07.03.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.02.1958
Дочь: Дрокина Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Зеленский Виктор
Смерть
15.05.2003