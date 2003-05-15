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Петина Евдокия Ивановна

Место рождения

Ачикулак

Дата рождения

15.03.1928

Дата смерти

15.05.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1928

Отец: Щербинин Иван

Мать: Щербинина Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленский Виктор

Рождение ребёнка
07.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.02.1958

Дочь: Дрокина Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Зеленский Виктор

Смерть
15.05.2003

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