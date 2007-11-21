Нефидова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНефидова Мария Ивановна

Нефидова Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.2007

Отец: Нефидов Иван Алексеевич

Мать: Нефидова Галина Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close