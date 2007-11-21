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Нефидова Мария Ивановна
Нефидова Мария Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.11.2007
Пол
Женский
Отец
Нефидов Иван Алексеевич
1976 г.р.
Мать
Нефидова Галина Владимировна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.2007
Отец:
Нефидов Иван Алексеевич
Мать:
Нефидова Галина Владимировна
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