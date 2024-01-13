Бутузова (Ульянова) Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутузова (Ульянова) Тамара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ульянов Пётр Филлипович

Мать: Ульянова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлетгауэр Евгений Викторович

Отец ребёнка: Шлетгауэр Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлетгауэр Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутузова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Бутузов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутузов Анатолий

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