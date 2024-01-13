Бутузова (Ульянова) Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ульянов Пётр Филлипович
Мать: Ульянова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шлетгауэр Евгений Викторович
Отец ребёнка: Шлетгауэр Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шлетгауэр Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутузова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Бутузов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бутузов Анатолий