Касова Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1881 ст.
Сын: Гавриил Дмитриевич
Отец ребёнка: Касов Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
14.06.1883 ст.
Сын: Тихон Дмитриевич
Отец ребёнка: Касов Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
12.10.1884 ст.
Отец ребёнка: Касов Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
07.08.1886 ст.
Дочь: Касова Васса Дмитриевна
Отец ребёнка: Касов Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
13.07.1892 ст.
Дочь: Касова Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Касов Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
20.06.1895 ст.
Дочь: Касова Агриппина Дмитриевна
Отец ребёнка: Касов Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
12.09.1904 ст.
Отец ребёнка: Касов Дмитрий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно