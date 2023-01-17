Касова Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касова Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1881 ст.

Сын: Гавриил Дмитриевич

Отец ребёнка: Касов Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
14.06.1883 ст.

Сын: Тихон Дмитриевич

Отец ребёнка: Касов Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
12.10.1884 ст.

Сын: Касов Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Касов Дмитрий Матвеевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.08.1886 ст.

Дочь: Касова Васса Дмитриевна

Отец ребёнка: Касов Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
13.07.1892 ст.

Дочь: Касова Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Касов Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
20.06.1895 ст.

Дочь: Касова Агриппина Дмитриевна

Отец ребёнка: Касов Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
12.09.1904 ст.

Сын: Касов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Касов Дмитрий Матвеевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касов Дмитрий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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