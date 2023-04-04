Спирова (Сахарова) Марфа Яковлевна
Место рожденияг.Онега
Дата рождения18.07.1893
Дата смерти07.11.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1893
Отец: Сахаров Яков Иванович
Мать: не указана
г.Онега
Рождение ребёнка
21.05.1914
Дочь: Селезнева, Баранова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Спиров Иван Петрович
г.Онега
Рождение ребёнка
19.05.1921
Отец ребёнка: Спиров Иван Петрович
г.Онега
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Спиров Иван Петрович
г.Онега
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиров Иван Петрович
г.Онега
Смерть
07.11.1985
Беломорк
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
городское кладбище Беломорск