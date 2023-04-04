Спирова (Сахарова) Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпирова (Сахарова) Марфа Яковлевна

Спирова (Сахарова) Марфа Яковлевна

avatar

Место рождения

г.Онега

Дата рождения

18.07.1893

Дата смерти

07.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1893

Отец: Сахаров Яков Иванович

Мать: не указана

г.Онега
Рождение ребёнка
21.05.1914

Дочь: Селезнева, Баранова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Спиров Иван Петрович

г.Онега
Рождение ребёнка
19.05.1921

Сын: Спиров Николай Иванович

Отец ребёнка: Спиров Иван Петрович

г.Онега
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Спиров Иван Петрович

г.Онега
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиров Иван Петрович

г.Онега
Смерть
07.11.1985
Беломорк
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
городское кладбище Беломорск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close