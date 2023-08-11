Грошикова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрошикова Екатерина

Грошикова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошиков (Ермилов) Яков Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Грошикова (Грошикова) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Грошиков (Ермилов) Яков Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Грошиков (Ермилов) Евдоким Яковлевич

Отец ребёнка: Грошиков (Ермилов) Яков Трофимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.