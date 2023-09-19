Авдотья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиМежду 1834 и 1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Ананий Павлович
Отец ребёнка: Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Павел Николаевич
Смерть
Между 1834 и 1854