Авдотья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Между 1834 и 1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Около 1804 г.р.
Около 1810 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Ананий Павлович

Отец ребёнка: Павел Николаевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Павел Николаевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1834 и 1854
Есюнино, Шуйский район, Северный край

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