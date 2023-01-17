Пелагея Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Петров
Рождение ребёнка
14.10.1804 ст.
Дочь: Параскева Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Петров
Рождение ребёнка
26.10.1806 ст.
Сын: Дмитрий Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Петров
Рождение ребёнка
11.09.1809 ст.
Дочь: Феодора Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Петров
Рождение ребёнка
14.09.1811 ст.
Дочь: Пелагея Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Петров
Смерть
Неизвестно