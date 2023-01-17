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Пелагея Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Петров

Рождение ребёнка
14.10.1804 ст.

Дочь: Параскева Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Петров

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1806 ст.

Сын: Дмитрий Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Петров

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1809 ст.

Дочь: Феодора Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Петров

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1811 ст.

Дочь: Пелагея Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Петров

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Петров

Смерть
Неизвестно
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