Долженков Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиПосле 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Долженков Иван Фомин
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Долженко Елена
Большое Гостево, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Долженко Елена
Место жительства
1834
1-я Малая Долженкова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Курская область, д. Малая Долженкова (Свиридова)
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Долженко Терентий Алексеев
Мать ребёнка: Долженко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долженко Елена
Смерть
После 1845