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Долженков Алексей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Долженков Иван Фомин

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Долженко Максим Алексеев

Мать ребёнка: Долженко Елена

Большое Гостево, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Долженко Елена

Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
1834
1-я Малая Долженкова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Курская область, д. Малая Долженкова (Свиридова)
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Долженко Терентий Алексеев

Мать ребёнка: Долженко Елена

Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долженко Елена

Смерть
После 1845
Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
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