Рогожкина (Егорцева) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожкина (Егорцева) Екатерина Васильевна

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Место рождения

д. Кукановка, Бондарского района, Тамбовской области (Граждановский р-н?)

Дата рождения

15.11.1906

Дата смерти

08.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1906

Отец: Егорцев Василий Прокофьевич

Мать: Егорцева Екатерина Алексеевна

д. Кукановка, Бондарского района, Тамбовской области (Граждановский р-н?)
Бракосочетание
?.02.1932

Муж: Рогожкин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
23.11.1932

Дочь: Горшкова Анна Петровна

Отец ребёнка: Рогожкин Петр Яковлевич

москва
Смерть
08.03.1995
Москва
Похороны
Неизвестно
Хаванское кладбище
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