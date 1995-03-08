Рогожкина (Егорцева) Екатерина Васильевна
Место рожденияд. Кукановка, Бондарского района, Тамбовской области (Граждановский р-н?)
Дата рождения15.11.1906
Дата смерти08.03.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1906
д. Кукановка, Бондарского района, Тамбовской области (Граждановский р-н?)
Бракосочетание
?.02.1932
Рождение ребёнка
23.11.1932
Дочь: Горшкова Анна Петровна
Отец ребёнка: Рогожкин Петр Яковлевич
москва
Смерть
08.03.1995
Москва
Похороны
Неизвестно
Хаванское кладбище