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(Ткаченко) Александра Сергеевна
(Ткаченко) Александра Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.04.2003
Пол
Женский
Отец
Ткаченко Сергей Александрович
1964 г.р.
Мать
Ткаченко Светлана Васильевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.2003
Отец:
Ткаченко Сергей Александрович
Мать:
Ткаченко Светлана Васильевна
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