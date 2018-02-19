Домбровская (Шаврова) Надежда Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домбровская (Шаврова) Надежда Артёмовна

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Место рождения

г.Витебск

Дата рождения

1938

Дата смерти

19.02.2018

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Шавров Артём Сидорович

Мать: Шаврова Анна Андреевна

г.Витебск
Рождение ребёнка
17.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домбровский Чеслав Иванович

г.Витебск
Рождение ребёнка
15.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домбровский Чеслав Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домбровский Чеслав Иванович

г.Витебск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домбровский Чеслав Иванович

Смерть
19.02.2018
г.п.Коханово
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