Домбровская (Шаврова) Надежда Артёмовна
Место рожденияг.Витебск
Дата рождения1938
Дата смерти19.02.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Шавров Артём Сидорович
Мать: Шаврова Анна Андреевна
г.Витебск
Рождение ребёнка
17.02.1963
г.Витебск
Рождение ребёнка
15.04.1968
Рождение ребёнка
06.06.1970
г.Витебск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.2018
г.п.Коханово