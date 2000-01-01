Ефимова (Гаврилова) Валентина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Гаврилова) Валентина Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1975

Сын: Ефимов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Ефимов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1981

Сын: Ефимов Николай Федорович

Отец ребёнка: Ефимов Федор Иванович

Рождение ребёнка
?.03.1987

Сын: Ефимов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Ефимов Федор Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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