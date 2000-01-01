Ефимова (Гаврилова) Валентина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1975
Отец ребёнка: Ефимов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1981
Отец ребёнка: Ефимов Федор Иванович
Рождение ребёнка
?.03.1987
Отец ребёнка: Ефимов Федор Иванович
Работа или профессия
Неизвестно