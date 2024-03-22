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Hvachuk (Yoffe) Avsey

Место рождения

Zabolotie, Belarus

Дата рождения

1870

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1900 г.р.
1906 г.р.
1909 г.р.
1910 г.р.
1921 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Yoffe) Leya

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Heifitz (Yoffe) Fruma (Fira)

Мать ребёнка: (Yoffe) Leya

Рождение ребёнка
02.11.1906

Дочь: (Yoffe) Polina

Мать ребёнка: (Yoffe) Leya

Рождение ребёнка
1909

Сын: Yoffe Josef

Мать ребёнка: (Yoffe) Leya

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Yoffe) Basya

Мать ребёнка: (Yoffe) Leya

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Yoffe) Rakhel

Мать ребёнка: (Yoffe) Leya

Смерть
1942

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