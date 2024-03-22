Hvachuk (Yoffe) Avsey
Место рожденияZabolotie, Belarus
Дата рождения1870
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Yoffe) Leya
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Heifitz (Yoffe) Fruma (Fira)
Мать ребёнка: (Yoffe) Leya
Рождение ребёнка
02.11.1906
Дочь: (Yoffe) Polina
Мать ребёнка: (Yoffe) Leya
Рождение ребёнка
1909
Сын: Yoffe Josef
Мать ребёнка: (Yoffe) Leya
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Yoffe) Basya
Мать ребёнка: (Yoffe) Leya
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Yoffe) Rakhel
Мать ребёнка: (Yoffe) Leya
Смерть
1942