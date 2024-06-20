Симинихина (Юшкевич) Агафья Гвидонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1889 ст.
Отец: Юшкевич Гвидон (Дормидонт) Алексеев
Мать: не указана
Восприемник
19.12.1904 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Рычкова Вонифатия, его родители Рычковы Иван Михаилов и Евдокия Дмитриева.
Бракосочетание
23.04.1906 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Жениху 20л. Невесте 17л, девица. Оба первым браком из с. Мало-Архангельское. Поручители : по жениху из д. Минино:Писарев Петр Филиппов и Рычков Алексей Гри... Показать все
Восприемник
09.03.1908 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Камардиной Феодосии, ее родители Камардины Леонтий Тимофеев и Феодосия Федорова
Смерть
Неизвестно