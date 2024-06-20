Симинихина (Юшкевич) Агафья Гвидонова Около 1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Симинихина (Юшкевич) Агафья Гвидонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.

Отец: Юшкевич Гвидон (Дормидонт) Алексеев

Мать: не указана

Восприемник
19.12.1904 ст.
Малоархангелка, Барабинский округ, Сибирский край
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Рычкова Вонифатия, его родители Рычковы Иван Михаилов и Евдокия Дмитриева.
Бракосочетание
23.04.1906 ст.

Муж: Симинихин Григорий Федоров

Малоархангелка, Барабинский округ, Сибирский край
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Жениху 20л. Невесте 17л, девица. Оба первым браком из с. Мало-Архангельское. Поручители : по жениху из д. Минино:Писарев Петр Филиппов и Рычков Алексей Гри... Показать все
Восприемник
09.03.1908 ст.
Малоархангелка, Барабинский округ, Сибирский край
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Камардиной Феодосии, ее родители Камардины Леонтий Тимофеев и Феодосия Федорова
Смерть
Неизвестно

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