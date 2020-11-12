Манаенков Арсений Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаенков Арсений Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.2020

Отец: не указан

Мать: Полосина Софья Олеговна

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