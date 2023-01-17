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Вальцев Виталий Геннадиевич

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Место рождения

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

07.11.1917

Дата смерти

07.12.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Место жительства
С 1917
Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Место жительства
С 1936 по 1989
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.12.1989
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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