Вальцев Виталий Геннадиевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1917
Дата смерти07.12.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917
Место жительства
С 1936 по 1989
Смерть
07.12.1989