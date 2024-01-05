Морозов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Мария Петровна

Мать ребёнка: Морозова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Мария Петровна

Мать ребёнка: Морозова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Петр Петрович

Мать ребёнка: Морозова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Морозова Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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