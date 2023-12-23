Марафильхаят Фейруз кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марафильхаят Фейруз кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Фейруз Хисаметдин углы

Мать: Гульбашира

Смерть
Неизвестно
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