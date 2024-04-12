Бритт (Куксинская) Тамара Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бритт (Куксинская) Тамара Евгеньевна

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

12.12.1956

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Муж

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1976 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1956

Отец: Куксинский Евгений Павлович

Мать: Куксинская Мария

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бритт Виктор

Юргамыш, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1976

Дочь: Марина Викторовна

Отец ребёнка: Бритт Виктор

Развод
Неизвестно

Муж: Бритт Виктор

Юргамыш, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бритт Виктор

Работа или профессия
Неизвестно
учетчик
Место жительства
Неизвестно
Юргамыш, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
2004
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