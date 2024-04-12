Бритт (Куксинская) Тамара Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения12.12.1956
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1956
Отец: Куксинский Евгений Павлович
Мать: Куксинская Мария
Рождение ребёнка
1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бритт Виктор
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Марина Викторовна
Отец ребёнка: Бритт Виктор
Развод
Неизвестно
Муж: Бритт Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бритт Виктор
Работа или профессия
Неизвестно
учетчик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2004