Кравченко Андрей Прокофьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кравченко Андрей Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кравченко (Терещенко) Анисия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кравченко) Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кравченко) Лидия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кравченко) Нина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Смерть
Неизвестно

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