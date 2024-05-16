Кравченко Андрей Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кравченко) Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кравченко) Лидия Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кравченко) Нина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Смерть
Неизвестно