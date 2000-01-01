Боброва Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Бобров Антон Никитич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Бобров Антон Никитич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: ВАрвара Антоновна
Отец ребёнка: Бобров Антон Никитич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Бобров Антон Никитич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Бобров Антон Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобров Антон Никитич
Смерть
Неизвестно