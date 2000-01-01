Боброва Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Бобров Антон Никитич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Бобров Михаил Антонович

Отец ребёнка: Бобров Антон Никитич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: ВАрвара Антоновна

Отец ребёнка: Бобров Антон Никитич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Бобров Антон Никитич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Бобров Антон Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Антон Никитич

Смерть
Неизвестно
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