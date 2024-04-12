Красильников Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красильников Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Красильникова (Сальникова) Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красильников Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Красильникова (Сальникова) Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красильников Егор Яковлевич
Мать ребёнка: Красильникова (Сальникова) Дарья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красильников Александр Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Смерть
Неизвестно