Красильников Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красильников Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Красильникова (Сальникова) Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красильников Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Красильникова (Сальникова) Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красильников Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Красильникова (Сальникова) Дарья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова (Сальникова) Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красильников Александр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Коровина (Красильникова) Степанида Яковлевна

Мать ребёнка: Красильникова (Сальникова) Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Толстых (Красильникова) Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Красильникова (Сальникова) Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Коровина (Красильникова) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Красильникова (Сальникова) Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Сигулина (Красильникова) Полина Яковлевна

Мать ребёнка: Красильникова (Сальникова) Дарья Антоновна

Смерть
Неизвестно

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