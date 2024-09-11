Фомин Леонтий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Леонтий Иванович

Фомин Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомин Иван Иванович

Мать: Фомина (Дфни) Мария Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина (Дфни) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: (Фомина) Василиса Леонтьевна

Мать ребёнка: Фомина (Дфни) Прасковья Ивановна

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Фомин Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Фомина (Дфни) Прасковья Ивановна

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Фомин Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Фомина (Дфни) Прасковья Ивановна

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Фомин Сергей Леонтьевич

Мать ребёнка: Фомина (Дфни) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Фомин Егор Леонтьевич

Мать ребёнка: Фомина (Дфни) Прасковья Ивановна

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.