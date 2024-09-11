Фомин Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: (Фомина) Василиса Леонтьевна
Мать ребёнка: Фомина (Дфни) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1906
Мать ребёнка: Фомина (Дфни) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Фомина (Дфни) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Фомина (Дфни) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Фомина (Дфни) Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно