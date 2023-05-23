Соколов Ксенофонт Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Ксенофонт Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

22.05.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1898

Дочь: Благова Анастасия Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Соколова Наталья Николаевна

Шама, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1904

Дочь: Соколова Екатерина Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Алексеевна

Шама, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1906

Сын: Соколов Егор Ксенофонтович

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Соколов Павел Ксенофонтович

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Соколов Василий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Соколов Филат Ксенофонтович

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Соколов Михаил Ксенофонтович

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Алексеевна

Шама, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Наталья Ксенофонтовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Степанида Ксенофонтовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.05.1939
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