Соколов Ксенофонт Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти22.05.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1898
Дочь: Благова Анастасия Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Соколова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
21.11.1904
Дочь: Соколова Екатерина Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Соколов Егор Ксенофонтович
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Соколов Павел Ксенофонтович
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Соколов Василий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Соколов Филат Ксенофонтович
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Соколов Михаил Ксенофонтович
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Наталья Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Степанида Ксенофонтовна
Смерть
22.05.1939