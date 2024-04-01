Zaloginova (Малых) Vera Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1923
Дата смерти?.03.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1923
Отец: Малых Сергей
Мать: Малых (Малых) ?
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1947
Сын: Zologinov Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Zaloginov Aleksandr Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1950
Дочь: Вагнер (Залогинова) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Zaloginov Aleksandr Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1953
Дочь: Перейма (Zaloginova) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Zaloginov Aleksandr Иванович
Смерть
?.03.1988