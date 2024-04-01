Zaloginova (Малых) Vera Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиZaloginova (Малых) Vera Сергеевна

Zaloginova (Малых) Vera Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1923

Дата смерти

?.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1923

Отец: Малых Сергей

Мать: Малых (Малых) ?

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1947

Сын: Zologinov Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Zaloginov Aleksandr Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1950

Дочь: Вагнер (Залогинова) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Zaloginov Aleksandr Иванович

Рождение ребёнка
11.09.1953

Дочь: Перейма (Zaloginova) Людмила Александровна

Отец ребёнка: Zaloginov Aleksandr Иванович

Смерть
?.03.1988

Мы используем куки для улучшения работы сайта.