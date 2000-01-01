Лушний (Федчишина) Фросиния Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лушний (Федчишина) Фросиния Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федчишин Николай Яковлевич

Мать: Федчишина Ликерия Д

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гонта Текля Андреевна

Отец ребёнка: Лушний Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лушний Яким Андреевич

Отец ребёнка: Лушний Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лушний Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрупало Катерина Андреевна

Отец ребёнка: Лушний Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лушний Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Лушний Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лушний Павел Андреевич

Отец ребёнка: Лушний Андрей

Смерть
Неизвестно
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