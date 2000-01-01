Лушний (Федчишина) Фросиния Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федчишин Николай Яковлевич
Мать: Федчишина Ликерия Д
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гонта Текля Андреевна
Отец ребёнка: Лушний Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лушний Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лушний Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрупало Катерина Андреевна
Отец ребёнка: Лушний Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лушний Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лушний Андрей
Смерть
Неизвестно