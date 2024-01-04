Визир Миладора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Визир Маргаретта Васильевна
Отец ребёнка: Визир Василий
Рождение ребёнка
1940
Сын: Визир Консантин Васильевич
Отец ребёнка: Визир Василий
Рождение ребёнка
02.06.1942
Дочь: Визир Мария Васильевна
Отец ребёнка: Визир Василий
Рождение ребёнка
1944
Отец ребёнка: Визир Василий
Рождение ребёнка
13.06.1946
Дочь: Брыжатая Софья Васильевна
Отец ребёнка: Визир Василий
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Визир Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Визир Василий
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Визир Елена Васильевна
Отец ребёнка: Визир Василий
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Визир Василий
Рождение ребёнка
19.07.1960
Сын: Визир Анатолий Васильевич
Смерть
2004