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Визир Миладора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Визир Маргаретта Васильевна

Отец ребёнка: Визир Василий

Рождение ребёнка
1940

Сын: Визир Консантин Васильевич

Отец ребёнка: Визир Василий

Рождение ребёнка
02.06.1942

Дочь: Визир Мария Васильевна

Отец ребёнка: Визир Василий

Рождение ребёнка
1944

Сын: Визир Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Визир Василий

Рождение ребёнка
13.06.1946

Дочь: Брыжатая Софья Васильевна

Отец ребёнка: Визир Василий

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Визир Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Визир Василий

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Визир Елена Васильевна

Отец ребёнка: Визир Василий

Рождение ребёнка
1956

Сын: Визир Федор Васильевич

Отец ребёнка: Визир Василий

Рождение ребёнка
19.07.1960

Сын: Визир Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2004
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