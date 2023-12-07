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Быков Евдоким Семенович

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Быков Семен Акинфиевич

Мать: Быкова Степанида Антоновна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Фекла Назаровна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Быков-Люлюкин Гордей Евдокимович

Мать ребёнка: Быкова Фекла Назаровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Быков-Люлюкин Прокофий Евдокимович

Мать ребёнка: Быкова Фекла Назаровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Екатерина Евдокимовна

Мать ребёнка: Быкова Фекла Назаровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Быков-Люлюкин Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Быкова Фекла Назаровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Быков-Люлюкин Ермолай Евдокимович

Мать ребёнка: Быкова Фекла Назаровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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