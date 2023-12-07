Быков Евдоким Семенович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Быков Семен Акинфиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Фекла Назаровна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Быков-Люлюкин Гордей Евдокимович
Мать ребёнка: Быкова Фекла Назаровна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Быков-Люлюкин Прокофий Евдокимович
Мать ребёнка: Быкова Фекла Назаровна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Екатерина Евдокимовна
Мать ребёнка: Быкова Фекла Назаровна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Быков-Люлюкин Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Быкова Фекла Назаровна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Быков-Люлюкин Ермолай Евдокимович
Мать ребёнка: Быкова Фекла Назаровна
Смерть
Неизвестно