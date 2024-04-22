Чурилин Дементий Степанов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Прасковья Дементьева (Вна)
Мать ребёнка: Аксинья Антипова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Чурилин Иван Дементьев (Ич)
Мать ребёнка: Аксинья Антипова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Чурилин Нестер Дементьев (Ич)
Мать ребёнка: Аксинья Антипова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Чурилин Изот Дементьев (Ич)
Мать ребёнка: Аксинья Антипова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Антипова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1788