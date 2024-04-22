Чурилин Дементий Степанов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурилин Дементий Степанов (Ич)

Чурилин Дементий Степанов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Чурилин Степан Тимофеев (Ич)

Мать: Чурилина Катерина Дмитриева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Прасковья Дементьева (Вна)

Мать ребёнка: Аксинья Антипова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Чурилин Иван Дементьев (Ич)

Мать ребёнка: Аксинья Антипова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Чурилин Нестер Дементьев (Ич)

Мать ребёнка: Аксинья Антипова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Чурилин Изот Дементьев (Ич)

Мать ребёнка: Аксинья Антипова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Антипова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1788
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close