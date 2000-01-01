Озерова Или Озерёва неизв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерова Или Озерёва неизв

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бежала из Москвы. Монастырь построил дом у озера. Отсюда фамилия Озерова или Озерёва
Рождение ребёнка
Около 06.01.1901

Сын: Озеров Или Озерёв Павел Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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