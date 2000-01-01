Озерова Или Озерёва неизв
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бежала из Москвы. Монастырь построил дом у озера. Отсюда фамилия Озерова или Озерёва
Рождение ребёнка
Около 06.01.1901
Сын: Озеров Или Озерёв Павел Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно