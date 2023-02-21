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Коннова Марина Денисовна
Коннова Марина Денисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.12.1992
Пол
Женский
Отец
Коннов Денис Станиславович
1971 г.р.
Мать
Коннова Татьяна Викторовна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1992
Отец:
Коннов Денис Станиславович
Мать:
Коннова Татьяна Викторовна
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