Субботин Тимофей Михайлов
Место рожденияНовое Томышево
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Субботин Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1876
Сын: Субботин Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Субботина (Тимохина) Татьяна Андреева
Новое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно