Субботин Тимофей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботин Тимофей Михайлов

Субботин Тимофей Михайлов

Место рождения

Новое Томышево

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Субботин Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина (Тимохина) Татьяна Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1876

Сын: Субботин Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Субботина (Тимохина) Татьяна Андреева

Новое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.