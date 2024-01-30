Малышева (Сиротина) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1958
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1958
Отец: Сиротин Александр
Мать: Сиротина Зоя Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1982
Дочь: Малышева Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Малышев Иван Павлович
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Малышева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Малышев Иван Павлович
Рождение ребёнка
28.07.1990
Дочь: Малышева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Малышев Иван Павлович