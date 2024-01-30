Малышева (Сиротина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышева (Сиротина) Татьяна Александровна

Малышева (Сиротина) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1958

Отец: Сиротин Александр

Мать: Сиротина Зоя Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Иван Павлович

Рождение ребёнка
07.03.1982

Дочь: Малышева Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Малышев Иван Павлович

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1985

Дочь: Малышева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Малышев Иван Павлович

Рождение ребёнка
28.07.1990

Дочь: Малышева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Малышев Иван Павлович

Братск, город Братск, Иркутская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.