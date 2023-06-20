Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1906

Дочь: Зинаида Георгиевна

Отец ребёнка: Ряскин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид

Отец ребёнка: Ряскин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Ряскин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Ряскин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Ряскин Егор

Смерть
Неизвестно
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