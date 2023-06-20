Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1906
Дочь: Зинаида Георгиевна
Отец ребёнка: Ряскин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонид
Отец ребёнка: Ряскин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Ряскин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Ряскин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Ряскин Егор
Смерть
Неизвестно