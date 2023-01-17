(Червякова) Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Червякова) Евдокия Петрова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.02.1832

Дата смерти

28.05.1833

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1832

Отец: Червяков Козма Петров

Мать: Червякова Агрипина Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
23.02.1832
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож села Казенный крестьянин Семион Егоров Земсков и После умершаго казеннаго крестьянина Ефима Петрова Червякова дочь девица Евдокея Ефимова | Казанская церковь
Смерть
28.05.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: оспою | оспою
Похороны
?.05.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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