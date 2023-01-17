(Червякова) Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рождения21.02.1832
Дата смерти28.05.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1832
Отец: Червяков Козма Петров
Крещение
23.02.1832
воспреемники: Онагож села Казенный крестьянин Семион Егоров Земсков и После умершаго казеннаго крестьянина Ефима Петрова Червякова дочь девица Евдокея Ефимова | Казанская церковь
Смерть
28.05.1833
Причина смерти: оспою | оспою
Похороны
?.05.1833
на отведенном кладбище при Казанской церкви