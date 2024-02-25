Ермаков Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смертиОколо 2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова (Ефремова) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
23.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова (Ефремова) Валентина Васильевна
Смерть
Около 2019