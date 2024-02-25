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Ермаков Михаил Васильевич

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Место рождения

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

Около 2019

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Около 1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Ермаков (Поликарпов) Василий Андреевич

Мать: Ермакова (Комкова) Анна Никифоровна

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова (Ефремова) Валентина Васильевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова (Ефремова) Валентина Васильевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова (Ефремова) Валентина Васильевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
Около 2019
Рязань, город Рязань, Рязанская область

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