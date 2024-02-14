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Горшков Самуил Тимофеевич

Место рождения

Каспивка-Сергеевка Сакмарского р-на Оренбург

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Горшков Тимофей

Мать: Алёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Военная награда
Неизвестно
Горшков Самуил Тимофеевич сержант В архив Дата рождения __.__.1900 Место призыва Екатериновский РВК, Чкаловская обл., Екатериновский р-н Посмотреть на карте Воинская часть 1189 сп 358 сд КалФ ( 1189 с... Показать все
Рождение ребёнка
22.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Смерть
Неизвестно

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