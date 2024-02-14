Горшков Самуил Тимофеевич
Место рожденияКаспивка-Сергеевка Сакмарского р-на Оренбург
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Горшков Тимофей
Мать: Алёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Горшков Самуил Тимофеевич сержант В архив Дата рождения __.__.1900 Место призыва Екатериновский РВК, Чкаловская обл., Екатериновский р-н Посмотреть на карте Воинская часть 1189 сп 358 сд КалФ ( 1189 с... Показать все
Рождение ребёнка
22.04.1942
Смерть
Неизвестно