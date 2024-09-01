(Мокшина) Сморкалова Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мокшина) Сморкалова Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Мокшин Николай Иванович

Мать: Мокшина Анна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Сморкалов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Сморкалов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
28.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сморкалов Иван Афанасьевич

Смерть
1989

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