(Мокшина) Сморкалова Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Мокшин Николай Иванович
Мать: Мокшина Анна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Сморкалов Евгений Иванович
Отец ребёнка: Сморкалов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
28.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сморкалов Иван Афанасьевич
Смерть
1989