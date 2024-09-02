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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Силкин Тимофей Константинович
Отец ребёнка: Силкин Константин Тимофеевич
Силкин
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Силкина) Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Силкин Константин Тимофеевич
Силкин
Рождение ребёнка
1889
Сын: Силкин Марк
Отец ребёнка: Силкин Константин Тимофеевич
Силкин
Рождение ребёнка
15.08.1891
Сын: Силкин Антон Константинович
Отец ребёнка: Силкин Константин Тимофеевич
Силкин
Рождение ребёнка
1897
Сын: Силкин Спиридон Константинович
Отец ребёнка: Силкин Константин Тимофеевич
Силкин