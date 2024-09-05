Данилов Еким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Еким

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

24.02.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Киприянов Даниил

Мать: Косьмина Васса

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Евфимия

Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Екимов Филипп

Мать ребёнка: Сергеева Евфимия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.04.1869 ст.

Сын: Екимов Степан

Мать ребёнка: Сергеева Евфимия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Лебедев Андриан Екимов

Мать ребёнка: Сергеева Евфимия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.04.1875 ст.

Сын: Екимов Всеволод

Мать ребёнка: Сергеева Евфимия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.09.1877 ст.

Сын: Екимов Сергей

Мать ребёнка: Сергеева Евфимия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
29.09.1879 ст.

Дочь: Екимова Пелагея

Мать ребёнка: Сергеева Евфимия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.04.1882 ст.

Сын: Екимов Марк

Мать ребёнка: Сергеева Евфимия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.07.1884 ст.

Сын: Екимов Илья

Мать ребёнка: Сергеева Евфимия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
24.02.1906 ст.

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