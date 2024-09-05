Данилов Еким
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти24.02.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Киприянов Даниил
Мать: Косьмина Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Евфимия
Рождение ребёнка
1865 ст.
Сын: Екимов Филипп
Мать ребёнка: Сергеева Евфимия
Рождение ребёнка
26.04.1869 ст.
Сын: Екимов Степан
Мать ребёнка: Сергеева Евфимия
Рождение ребёнка
1870 ст.
Мать ребёнка: Сергеева Евфимия
Рождение ребёнка
18.04.1875 ст.
Сын: Екимов Всеволод
Мать ребёнка: Сергеева Евфимия
Рождение ребёнка
19.09.1877 ст.
Сын: Екимов Сергей
Мать ребёнка: Сергеева Евфимия
Рождение ребёнка
29.09.1879 ст.
Дочь: Екимова Пелагея
Мать ребёнка: Сергеева Евфимия
Рождение ребёнка
14.04.1882 ст.
Сын: Екимов Марк
Мать ребёнка: Сергеева Евфимия
Рождение ребёнка
18.07.1884 ст.
Сын: Екимов Илья
Мать ребёнка: Сергеева Евфимия
Смерть
24.02.1906 ст.